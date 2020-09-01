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01 сентября 2020, 09:29 8

Государство закупит маски для учеников, если родители не смогут - Шмыгаль

01 сентября 2020, 09:29 8
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае если родители учеников в украинских школах не смогут закупить средства индивидуальной защиты, то они могут потребовать это сделать от государства.

Как передает RegioNews, об этом сообщает УНН.

Информация о том, что государство не выделило средства на закупку средств защиты школьникам - неправдивая, поскольку средства были выделены, об этом ранее говорил министр. Наши специальные комиссии две недели подряд выезжали на места в школах и мониторили там ситуацию”, - сообщил Шмыгаль.

По его словам, родительские комитеты, в случае необходимости, должны сообщить о своей несостоятельности собрать средства на маски и антисептики руководству школы.

Напомним, Денис Шмигаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству образования провести проверки школ и детских садов на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина.

школа антисептик дети Денис Шмыгаль образование
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