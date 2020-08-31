КПВВ на Донбассе с 1 сентября переходят на осенний режим работы

Пропуск граждан будет осуществляться с 7:00 до 18:30

Пропуск граждан будет осуществляться с 7:00 до 18:30

Фото: из открытых источников

Контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе с 1 сентября перейдут на осенний режим работы и продолжат функционировать в условиях карантина.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил, передает RegioNews.

В связи с переходом на осенний график работы КПВВ "Марьинка", "Новотроицкое" и "Станица Луганская" будут осуществлять пропуск через линию разграничения в период с 7:00 до 18:30", - говорится в сообщении.

В направлении временно оккупированной территории пересечение контрольных пунктов въезда/выезда - до 18:00. Пропуск граждан будет проводиться при соблюдении карантинных норм - температурный скрининг, средства индивидуальной защиты, социальная дистанция.

С временно оккупированной территории пропуск лиц через КПВВ осуществляется при условии их согласия на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, проверки способности установления электронного сервиса "Дій вдома" или даче согласия на обсервацию.

Пропуск лиц с повышенной температурой тела выше 37,2 градуса и таких, у кого подтверждены контакты в течение последних 14 дней с лицами, больными COVID-19, будет проводиться отдельно", - отметили в ООС.

Ранее сообщалось, что с 29 августа перестают действовать ограничения на пересечение административной границы между Крымом и Херсонской областью.