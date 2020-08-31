15:04  31 августа
Партия "Команда Симчишина" решила идти на местные выборы
16:05  31 августа
Давид Арахамия рассказал, во сколько обходится предвыборная кампания кандидатам
08:19  31 августа
На Донбассе боевики дважды обстреляли украинские позиции
UA | RU
UA | RU
31 августа 2020, 13:21 7

КПВВ на Донбассе с 1 сентября переходят на осенний режим работы

31 августа 2020, 13:21 7
Читайте також українською мовою
Пропуск граждан будет осуществляться с 7:00 до 18:30
Пропуск граждан будет осуществляться с 7:00 до 18:30
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе с 1 сентября перейдут на осенний режим работы и продолжат функционировать в условиях карантина.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил, передает RegioNews.

В связи с переходом на осенний график работы КПВВ "Марьинка", "Новотроицкое" и "Станица Луганская" будут осуществлять пропуск через линию разграничения в период с 7:00 до 18:30", - говорится в сообщении.

В направлении временно оккупированной территории пересечение контрольных пунктов въезда/выезда - до 18:00. Пропуск граждан будет проводиться при соблюдении карантинных норм - температурный скрининг, средства индивидуальной защиты, социальная дистанция.

С временно оккупированной территории пропуск лиц через КПВВ осуществляется при условии их согласия на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, проверки способности установления электронного сервиса "Дій вдома" или даче согласия на обсервацию.

Пропуск лиц с повышенной температурой тела выше 37,2 градуса и таких, у кого подтверждены контакты в течение последних 14 дней с лицами, больными COVID-19, будет проводиться отдельно", - отметили в ООС.

Ранее сообщалось, что с 29 августа перестают действовать ограничения на пересечение административной границы между Крымом и Херсонской областью.

ОРДЛО Донбасс граница КПВВ
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Херсонской области
Битва за Черновцы стартовый приквел со многими неизвестными
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »