В Украине появился новый временный глава Нацслужбы здоровья
Правительство назначило директора департамента договорной работы Национальной службы здоровья (НСЗУ) Андрея Виленского на должность в.и.о. председателя НСЗУ вместо Оксаны Мовчан.
Как пишет RegioNews, об этом народный депутат от "Слуги народа", представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в Facebook.
Мокан отметил, что сегодня состоялось внеочередное заседание правительства, на котором рассматривались кадровые вопросы.
В частности, Кабмин принял решение о признании утратившим силу свое распоряжение от 4 декабря 2019 года о временном возложении исполнения обязанностей председателя Национальной службы здоровья на Мовчан. Кабмин также принял решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя НСЖУ на Виленского.
Кабмин также одобрил решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя НСЖУ на Виленского.
Напомним, что еще в июне стало известно, что в Минздраве определились с новым главой НСЗУ, но не назвали его имени.