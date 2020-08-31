В Украине появился новый временный глава Нацслужбы здоровья

Решение принял Кабмин

Решение принял Кабмин

Как пишет RegioNews, об этом народный депутат от "Слуги народа", представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в Facebook.

Мокан отметил, что сегодня состоялось внеочередное заседание правительства, на котором рассматривались кадровые вопросы.

В частности, Кабмин принял решение о признании утратившим силу свое распоряжение от 4 декабря 2019 года о временном возложении исполнения обязанностей председателя Национальной службы здоровья на Мовчан. Кабмин также принял решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя НСЖУ на Виленского.

Кабмин также одобрил решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя НСЖУ на Виленского.

Напомним, что еще в июне стало известно, что в Минздраве определились с новым главой НСЗУ, но не назвали его имени.