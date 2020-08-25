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Рада пересмотрит проведение местных выборов на Донбассе по просьбе Кравчука
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25 августа 2020, 15:27 3

Рада пересмотрит проведение местных выборов на Донбассе по просьбе Кравчука

25 августа 2020, 15:27 3
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Глава ТКГ обратился в парламент с соответствующим документом
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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства планирует 26 августа рассмотреть обращение председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука относительно постановления о назначении местных выборов.

Об этом было сообщено в ходе сегодняшнего заседания комитета, передает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Председатель комитета, депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко напомнил, что в парламент поступило обращение Кравчука с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления ВР о назначении очередных местных выборов в 2020 году положениям закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

"В соответствии с поручением руководства парламента, данное обращение направлено для рассмотрения и подготовки ответа в три комитета: в наш, Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, в Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - отметил Клочко.

Он предложил назначить на 11:00 26 августа заседание комитета по этому вопросу. В свою очередь член комитета, первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко предложил пригласить на заседание самого Кравчука, а также председателей двух других парламентских комитетов, которые также должны рассматривать обращения.

Кроме того, предлагается пригласить представителей Офиса президента, руководство парламента и председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Андрея Костина, который является членом политической подгруппы ТКГ. Также депутаты высказали мнение, что это заседание завтра следует проводить при отсутствии журналистов и без проведения трансляции.

Ранее Кравчук заявлял, что Украина не сможет провести выборы в ОРДЛО в октябре.

выборы Донбасс война ТКГ Верховная Рада
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