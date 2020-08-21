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21 августа 2020, 15:16 2

Нардеп от "Слуги народа" выступил за проведение местных выборов на Донбассе и в Крыму

21 августа 2020, 15:16 2
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По его словам, в Минских договоренностях нет ничего о выборах в 2020 году
По его словам, в Минских договоренностях нет ничего о выборах в 2020 году
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что поддерживает проведение местных выборов по всей территории Украины. Речь идет также об оккупированных районах Донбасса и аннексированном Россией Крыму.

Как сообщает RegioNews, об этом он написал в Facebook.

Так Яременко прокомментировал требование России об отмене постановления Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году и заявил, что ни одно постановление Верховной Рады не должно отвечать Минским договоренностям, поскольку они не ратифицированы парламентом.

"В Минских договоренностях нет ничего о местных выборах в Украине в 2020 году. Упоминания о выборах там есть относительно 2015 года. Это год, когда Россия нарушила Минские договоренности в части изменения линии разграничения в районе Дебальцево", – написал он.

Однако, наряду с этим, нардеп не исключил возможности проведения выборов на оккупированных территориях.

"Но переговорытак переговоры: лично я не против местных выборов на всей территории Украины. Включая Донбасс и Крым", – добавил нардеп.

Как сообщалось, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук считает, что выборы на оккупированной части Донбасса не состоятся, потому что там много "заробитчан" с оружием", которые никому не подчиняются, ведь они просто зарабатывают деньги.

выборы Донбасс нардеп война войска
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