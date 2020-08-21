Офис Генпрокурора передал в международный суд доказательства преступлений РФ под Иловайском

Следователи продолжают сбор доказательств и установление виновных лиц

Следователи продолжают сбор доказательств и установление виновных лиц

Офис генерального прокурора Украины передал в Офис прокурора Международного уголовного суда доказательства совершения Россией военных преступлений под Иловайском Донецкой области в августе 2014 года.

Об этом сообщили в пресс-служб Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Согласно выводам экспертов и комплекса других добытых доказательств, единственным фактором, который привел к трагических событий под Иловайском, есть военная агрессия вооруженных сил РФ. В ночь с 23 на 24 августа 2014 года состоялось самое масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений. На тот момент силы ВС РФ состояли из 9 батальйонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), 60 пушек, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов”, - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что согласно установленных данных, критическое соотношение военных сил Украины в районе города Иловайск с подразделениями ВС России и представителей незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ, составляла: личный состав – 1 к 18; танки – 1 к 11; бронетехника 1 до 16; артиллерия – 1 к 15; "Грады" - 1 к 24.

По данным ОГП, уже 24-25 августа батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение врага. 26-28 августа между руководством АТО и Генштабом ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВСУ и других военных формирований Украины по согласованным маршрутам.

Однако 29 августа 2014 года по непосредственной указке и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, в нарушение требования ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 1949 года, российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками во время выхода личного состава подразделений сил АТО в районе населенных пунктов Старобешево, Чумаки, Новодворське, Агрономичное, Многополье, Червоносельское, Осыково, Новокатериновка Донецкой области.

Кроме того, в указанный период времени и месте, по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ российские военнослужащие и подконтрольные им иррегулярные незаконные вооруженные формирования совершили убийства раненых украинских военнослужащих, которые в результате полученных травм не сопротивлялись.

Таким образом, было совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, в 300 - попали в плен”, - констатировали в Офисе генпрокурора.

В то же время сообщается, что по результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины в целом на это время привлечено к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 чиновник. Указанных лиц объявлен в розыск.

В суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорам украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, среди них 3 военнослужащие ВС РФ.

В Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства переданы информацию о собраны доказательства совершения военных преступлений, в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайска”, - отмечается в сообщении.

Как отмечается, следователи Главного следственного управления СБУ продолжают сбор доказательств и установление всех виновных лиц.

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