09:46  26 августа
Коронавирус в Украине: за сутки заразились еще 1670 человек
09:11  26 августа
Президент назначил новое руководство Сил специальных операций
08:19  26 августа
Ситуация на Донбассе: боевики совершили очередную провокацию
UA | RU
UA | RU
26 августа 2020, 10:00 2

Зеленский вновь пообещал вернуть Крым

26 августа 2020, 10:00 2
Читайте також українською мовою
Глава государства хочет, чтобы те, кто отдал полуостров, понесли ответственность
Глава государства хочет, чтобы те, кто отдал полуостров, понесли ответственность
Офис президента
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский заявил, что материковая часть Украины вернет оккупированный Россией Крым.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Euronews, сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента.

"Но Крым – наша территория, мы его вернем. Я говорю откровенно, что мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, я считаю, пока что нет. Я считаю, что шесть лет такой площадки не существовало в природе. Кроме санкций, за которые я благодарен нашим партнерам и мы с ними проговариваем, и они продолжаются. Нам помогает не только Европа – помогают США и другие страны. Больше ничего я не вижу. Собираюсь ли я еще что-то делать? Да", – отметил глава государства.

По его словам, деоккупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса, однако на Донбассе гибнут люди, поэтому восстановление мира там у него на первом месте. Но на том же уровне, что и возвращение Крыма.

Зеленский также заявил, что те, кто допустил легкую сдачу Крымского полуострова под оккупацию, должны понести ответственность, но не уточнил кого именно он имеет в виду.

"Отдавать Крым нельзя было. Это большая проблема. Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все ответят. Много кто в этом участвовал", – сказал он.

Ранее Зеленский сказал, что поможет Украине как можно быстрее вернуть Крым.

президент Крым оккупация Россия криминал
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Ивано-франковский феномен. Почему у мэра Марцинкива нет конкурентов
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Запорожье
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »