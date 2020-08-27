Місцеві вибори будуть одними із найскладніших - РНБО

Данілов нагадав про зростання епідемічної загрози

Данілов нагадав про зростання епідемічної загрози

Фото: flickr

Місцеві вибори, які пройдуть 25 жовтня, можуть стати найбільш складними за останній час.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час наради у відомстві, передає RegioNews.

За словами Данілова, це пов'язано з тим, що голосування буде проходити в умовах зростаючої епідемії коронавірусу.

Сьогоднішні цифри, які ми отримуємо згідно аналізу програмно-апаратного комплексу "СОТА", дають нам розуміння того, що ми не можемо допустити, щоб епідемічна ситуація вийшла з-під контролю під час місцевих виборів", - зазначив секретар РНБО.

Ще однією проблемою він назвав своєчасне матеріально-технічне забезпечення ЦВК, воно вимагає оперативного законодавчого регулювання.

Данілов додав, що для недопущення маніпуляцій на виборчих дільницях, з 5 вересня МВС буде проводити моніторинг порушень на виборах.

Нагадаємо, у передвиборчому процесі буде задіяно пів мільйона членів комісій, держава має забезпечити їх захисними масками.