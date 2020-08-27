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27 августа 2020, 13:30 3

В Украине сильнее будут контролировать соблюдение трудового законодательства: что известно

27 августа 2020, 13:30 3
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Также сообщили, каких работодателей будут проверять сначала
Рixabay
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В Украине с 1 сентября 2020 года усилится контроль за оформлением трудовых отношений с работниками.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Соответствующие проверки будет проводить Государственная служба Украины по вопросам труда. В Гоструда уточнили, что контрольные мероприятия по выявлению неоформленных работников будут проводиться при содействии Государственной налоговой службой, Пенсионного фонда, центров занятости, органов местного самоуправления, Национальной полиции и т. д.

"В первую очередь меры контроля будут проведены среди тех работодателей, которые имеют высокие риски использования наемного труда без заключения трудовых договоров. Выявление таких работодателей осуществляется путем анализа информации, имеющейся в различных органов государственной власти и местного самоуправления", — говорится в сообщении.

Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками, добавили в Гоструда.

Уголовная ответственность: штраф от 34 до 85 тыс.грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев.

Ранее стало известно, сколько украинцев получают зарплату свыше 25 тысяч гривен.

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