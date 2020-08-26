Вкладчикам банка "Аркада" обещают вернуть деньги в полном объеме

Деньги получат 4746 человек

Деньги получат 4746 человек

Фото: flickr

Более 90% вкладчиков банка "Аркада", который НБУ признал неплатежеспособным, получат свои деньги в полном объеме.

Об этом на брифинге заявил председатель Нацбанка Кирилл Шевченко, сообщает RegioNews со ссылкой на "Экономическую правду".

"Более 90% вкладчиков банка получат свои средства в полном объеме - это 4746 лиц, их вклады составляют меньше, чем гарантированная государством сумма - 200 тыс. грн. Всего Фонд гарантирования выплатит таким вкладчикам 290 млн грн. Остальные вкладчики получат средства в порядке, предусмотренном законодательством", - рассказал Шевченко.

Он отметил, что "Банк "Аркада" существовал как специализированный банк, который управлял фондами финансирования строительства, и уже долгое время застройщики, связанные с банком, задерживают ввод в эксплуатацию ряда объектов, таких как ЖК "Эврика", "Патриотика" в Киеве.

Ответственность за недострои несет застройщик, а не банк", - подчеркнул глава НБУ.

"Национальный банк, соответственно, не регулирует деятельность застройщиков", - добавил он.

Напомним, правление Национального банка еще 6 августа отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.

Позже в НБУ сказали, почему разорился банк "Аркада", выведение банка с рынка не связано с пандемией.