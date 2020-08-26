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26 августа 2020, 16:28 11

Банкротство банка "Аркада": СБУ расследует хищение 9 миллиардов

26 августа 2020, 16:28 11
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Ранее его отнесли в категорию проблемных
Фото: flickr
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Правоохранительные органы расследуют дело о финансовых махинациях на сумму более 9 млрд гривен в банке "Аркада", который ранее был признан неплатежеспособным.

Об этом во время брифинга заявил председатель СБУ Иван Баканов, передает RegioNews.

По его словам, в декабре 2019 года Нацбанк обратился к СБУ с фактами злоупотреблений в банке.

СБУ тщательно изучила все эти материалы, направила их в ГПУ, которая, в свою очередь, возбудила уголовное дело и сегодня осуществляет досудебное расследование, а СБУ там оказывает оперативное сопровождение", - сказал Баканов.

Он отметил, что правоохранители проверяют факты незаконного присвоения средств должностными лицами банка.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что урегулировать ситуацию с банком можно только путем выполнения всех его контрактов в полном объеме, для этого нужно провести аудит.

Он выразил надежду, что вопрос банка будет решен, и вкладчики не пострадают.

Напомним, правление Национального банка еще 6 августа отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.

Позже в НБУ сказали, почему разорился банк "Аркада", выведение банка с рынка не связано с пандемией.

СБУ банки мошенники Нацполиция Аркада банкротство
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