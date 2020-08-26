Кабинет министров повысил зарплаты для бюджетников

Они вырастут вместе с повышением минимальной зарплаты

Они вырастут вместе с повышением минимальной зарплаты

Фото: Кабмин

Кабинет министров на заседании 26 августа повысил зарплаты работников бюджетной сферы, постановление вступит в силу с 1 сентября.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

В Кабмине отмечают, что необходимость повышения зарплат возникла из-за повышения минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.

Так, 1 января 2020 года соотношение между должностным окладом (тарифной ставке) работника 1 тарифного разряда (2102 грн) и минимальной заработной платой (4723 грн) составил 44,5%", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В частности, с 1 сентября будет установлен должностный оклад для работников 1 тарифного разряда в размере 2225 гривен, что в соотношении к размеру минимальной заработной платы в 5 тысяч гривен будет составлять 44,5%.

Также выросли размеры зарплат по всем тарифным разрядам в соответствии с размером должностного оклада работника 1 тарифного разряда.

Напомним, Кабмин официально согласовал Сергея Сергийчука новым председателем Черкасской ОГА, согласование состоялось на заседании Правительства.