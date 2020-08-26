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26 августа 2020, 15:59 13

Назначен новый глава "Укрзализныци": решение Кабмина

26 августа 2020, 15:59 13
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Он победил в конкурсе на должность главы компании
Он победил в конкурсе на должность главы компании
Фото: Facebook
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Кабинет Министров назначил Владимира Жмака на должность председателя правления "Укрзализныци".

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 26 августа, передает RegioNews.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Жмак победил в конкурсе на должность главы "Укрзализныци" и прошел все собеседования.

Руководителя "Укрзализныци" здесь нет. Предлагается формально его согласовать, потому что наблюдательный совет избрал, законные процедуры все пройдены. Все собеседования он прошел. И с профильным министерством, и я имел не одно собеседование со всеми кандидатами, в частности с господином Жмаком. Поэтому предлагаю поддержать", - сказал Шмыгаль.

Известно, что Владимир Жмак в мае 2019 года был назначен членом наблюдательного совета аэропорта "Борисполь".

С 2015 по 2016 год он занимал должность заместителя председателя Одесской областной государственной администрации. Занимал руководящие должности в структурах группы "ТНК-BP".

Также Жмак работал советником президента украинской компании "Киевстар".

Напомним, в феврале 2020 года наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение официально начать процесс конкурсного отбора на позицию председателя правления компании.

Кабмин назначение Укрзализныця заседание Денис Шмыгаль
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