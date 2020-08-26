Назначен новый глава "Укрзализныци": решение Кабмина

Он победил в конкурсе на должность главы компании

Он победил в конкурсе на должность главы компании

Фото: Facebook

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 26 августа, передает RegioNews.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Жмак победил в конкурсе на должность главы "Укрзализныци" и прошел все собеседования.

Руководителя "Укрзализныци" здесь нет. Предлагается формально его согласовать, потому что наблюдательный совет избрал, законные процедуры все пройдены. Все собеседования он прошел. И с профильным министерством, и я имел не одно собеседование со всеми кандидатами, в частности с господином Жмаком. Поэтому предлагаю поддержать", - сказал Шмыгаль.

Известно, что Владимир Жмак в мае 2019 года был назначен членом наблюдательного совета аэропорта "Борисполь".

С 2015 по 2016 год он занимал должность заместителя председателя Одесской областной государственной администрации. Занимал руководящие должности в структурах группы "ТНК-BP".

Также Жмак работал советником президента украинской компании "Киевстар".

Напомним, в феврале 2020 года наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение официально начать процесс конкурсного отбора на позицию председателя правления компании.