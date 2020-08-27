Назван кандидат в мэры Киева от партии "За будущее"

Партия провела съезд 27 августа

Партия провела съезд 27 августа

Фото: из открытых источников

Депутат Киевского городского совета, ресторатор Сергей Гусовский будет принимать участие в выборах городского головы Киева от партии "За будущее".

Как передает RegioNews, об этом сообщает Общественное.

Отмечается, что Сергея Гусовского выдвинула партия "За будущее" на съезде, который состоялся 27 августа.

Напомним, в 2019 Гусовский баллотировался в Верховную раду как самовыдвиженец по одномандатному округу № 212 (часть Дарницкого района Киева).

В 2018 году из-за скандала с выделением земли семье однопартийца, Гусовского и еще 3-х депутатов исключили из партии "Самопомощь". Тогда Гусовский и еще 17 депутатов вышли из фракции и создали депутатскую группу "Киевская команда”, которую он и возглавил.

В 2015-м году был избран депутатом Киевского городского совета от партии "Самопомощь”, возглавил одноименную фракцию совета. В 2015 году также баллотировался на должность Киевского городского головы от "Самопомощь”. Набрал 7,71% от общего количества голосов.

2014 был избран впервые депутатом Киевсовета от партии "Самопомощь”. Был одним из инициаторов и авторов решение Киевсовета о запрете политагитации в учебных заведениях.

С 2001 года - владелец сети "Рестораны Сергея Гусовского".

Ранее сообщалось, что народный депутат Антон Яценко и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко решили объединиться под эгидой партии "За будущее".