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26 августа 2020, 19:30 7

Визит Зеленского в Днепр: Филатова не пригласили на встречу с президентом

26 августа 2020, 19:30 7
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Он назвал это беспрецедентным случаем в истории Украины
Он назвал это беспрецедентным случаем в истории Украины
Фото: Facebook
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Мэра Днепра Бориса Филатова "забыли" пригласить на встречу с президентом Зеленским в аэропорт.

Об этом Филатов сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По словам Филатова, на официальную встречу с президентом его не пригласили вопреки протоколу.

В нарушение официального протокола, меня никто не собирался приглашать на встречу первого лица государства в аэропорт. Это - беспрецедентный случай в политической истории Украины. Утром, когда борт "номер один" был в воздухе, а именно, в 8:45 с ОГА набрали мою приемную и выразили требование явиться в аэропорт, что априори невозможно, так как самолет садился уже в 9:20", - написал он.

Мэр Днепра также раскритиковал слова министра инфраструктуры Криклия, который заверил, что аэропорт города скоро начнут строить. Он отметил, что по информации ресурса "Прозорро", торги не состоялись.

Напомним, аэропорт в Днепре начнут строить в конце сентября - Зеленский.

Днепр
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