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26 августа 2020, 14:38 5

Аэропорт в Днепре начнут строить в конце сентября - Зеленский

26 августа 2020, 14:38 5
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Фото: Facebook
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Строительство нового аэропорта города Днепр начнется до конца сентября этого года, речь идет о взлетно-посадочных полосах.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область, передает RegioNews.

После 15 сентября под председательством министра инфраструктуры Владислава Криклия соответствующие органы проведут большинство важных тендерных процедур и, я уверен, что до конца сентября мы увидим работы, которые будут на месте", - сказал Зеленский.

Он добавил, что этот процесс будет максимально ускорен.

По словам главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко, строительство терминала аэропорта будет проводить частный инвестор компания "DCH".

Напомним, Днепропетровская ОГА выделила землю фирме Ярославского для строительства нового терминала аэропорта

Владимир Зеленский заявление президент аэропорт Днепр ОГА
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