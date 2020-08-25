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Ситуация в ООС: боевики нарушили режим "тишины" один раз
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25 августа 2020, 08:19 3

Ситуация в ООС: боевики нарушили режим "тишины" один раз

25 августа 2020, 08:19 3
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 24 августа, на Донбассе зафиксирован один факт нарушения режима полного прекращения огня со стороны незаконных военных формирований боевиков.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи Майорска враг применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17.

С начала текущих суток, 25 августа, в полосах ответственности украинских боевых бригад по всей линии фронта обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

Напомним, накануне Дня Независимости боевики трижды нарушили режим тишины, украинские подразделения соблюдают режим прекращения огня.

ООС ОРДЛО Донбасс боевики обстрелы
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