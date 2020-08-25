09:44  25 августа
В Украине 1 658 новых случаев Covid-19
10:51  25 августа
В Украине хотят создать реестр коллекторских компаний: что известно
08:19  25 августа
Ситуация в ООС: боевики нарушили режим "тишины" один раз
UA | RU
UA | RU
25 августа 2020, 11:41 5

На Донетчине под Еленовкой и Торецком ликвидировали аварии на водопроводе - ООС

25 августа 2020, 11:41 5
Читайте також українською мовою
Население неподконтрольной правительству Украины территории было обеспечено питьевой водой
Население неподконтрольной правительству Украины территории было обеспечено питьевой водой
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня совместно с работниками КП "Вода Донбасса" и с украинскими военными, пиротехниками ГСЧС Украины отремонтировали водопровод вблизи оккупированных Еленовки и Горловки.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает RegioNews.

В районе населенного пункта Еленовка, при содействии ВС Украины и ГСЧС Украины работники коммунального предприятия КП "Компания Вода Донбасса” провели работы по устранению аварии на водоводе 300мм по маршруту Еленовская ПНС до населенного пункта Еленовка", - говорится в сообщении.

Во время аварийных работ водопровода выявленные повреждения были устранены, а население неподконтрольной правительству Украины территории было обеспечено питьевой водой.

Также аварийные работы провели на водоводе Д-900 "Горловка - Торецк" неподалеку от Южного.

Работы продолжались несколько дней, во время которых было обследовано и выявлено ряд существенных порывов на водопроводе, которые оперативно были устранены, что позволило обеспечить водой также подконтрольные правительству Украины территории.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 24 августа, на Донбассе зафиксирован один факт нарушения режима полного прекращения огня со стороны незаконных военных формирований боевиков.

ОРДЛО ООС вода Донецкая область ремонт
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Ивано-франковский феномен. Почему у мэра Марцинкива нет конкурентов
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Запорожье
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »