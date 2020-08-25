На Донетчине под Еленовкой и Торецком ликвидировали аварии на водопроводе - ООС

Население неподконтрольной правительству Украины территории было обеспечено питьевой водой

Население неподконтрольной правительству Украины территории было обеспечено питьевой водой

Фото: Facebook

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня совместно с работниками КП "Вода Донбасса" и с украинскими военными, пиротехниками ГСЧС Украины отремонтировали водопровод вблизи оккупированных Еленовки и Горловки.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает RegioNews.

В районе населенного пункта Еленовка, при содействии ВС Украины и ГСЧС Украины работники коммунального предприятия КП "Компания Вода Донбасса” провели работы по устранению аварии на водоводе 300мм по маршруту Еленовская ПНС до населенного пункта Еленовка", - говорится в сообщении.

Во время аварийных работ водопровода выявленные повреждения были устранены, а население неподконтрольной правительству Украины территории было обеспечено питьевой водой.

Также аварийные работы провели на водоводе Д-900 "Горловка - Торецк" неподалеку от Южного.

Работы продолжались несколько дней, во время которых было обследовано и выявлено ряд существенных порывов на водопроводе, которые оперативно были устранены, что позволило обеспечить водой также подконтрольные правительству Украины территории.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 24 августа, на Донбассе зафиксирован один факт нарушения режима полного прекращения огня со стороны незаконных военных формирований боевиков.