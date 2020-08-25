В "Слуге народа" обещают вернуть "пакет малыша"

В Раде объяснили, почему не стоит монетизировать "Пакет малыша"

В Раде объяснили, почему не стоит монетизировать "Пакет малыша"

Фото: Слуга народа / Facebook

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что поддерживает программу "Пакет малыша" и вместе с 71 народным депутатом подала соответствующий законопроект №3006а.

Об этом народный депутат сообщила на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Быть или не быть пакету малыша? На этот вопрос 72 народных депутата (включая меня) ответили в законопроекте №3006а.

Спойлер: как и большинство украинских родителей, мы поддерживаем программу "Пакет малыша". Считаем, что монетизировать ее не стоит и вот почему:

Пакет малыша — это инструмент стимулирования ответственного родительства и поддержки уязвимых семей (особенно во времена, когда многие украинцы переживают финансовые трудности).

Согласно данным опроса ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% семей с детьми. Почти половине (49%) получателей "пакета" удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни.

За два года количество предметов в пакете выросла в 2,5 раза. Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет денежной выплате, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде.

На монетизацию "пакета" вы не сможете приобрести такое же количество товаров аналогичного качества. Опять же аналитика ЮНИСЕФ подтверждает: стоимость товаров с пакетом малыша обойдется родителям дороже на 50-200% (в среднем это около 7000 грн)", — написала Кравчук.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" пообещала как можно быстрее рассмотреть законопроект №3006а для того, чтобы украинские семьи были обеспечены пакетами малыша.

Как известно, 29 июля Кабмин принял решение, согласно которому в Украине вместо "пакетов малыша" будут выдавать деньги.