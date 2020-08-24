В Одессе произошел конфликт между активистами Нацкорпуса и депутатами от ОПЗЖ

Трех депутатов попытались спустить вниз по Потемкинской лестнице

Трех депутатов попытались спустить вниз по Потемкинской лестнице

Фото: usi.online

В Одессе во время празднования Дня Независимости произошел конфликт между представителями Нацкорпуса и депутатами от ОПЗЖ.

Об этом сообщает местное издание "Usionline", передает RegioNews.

По данным издания, конфликт произошел, когда к Потемкинской лестнице подошли нардеп Татьяна Плачкова и два депутата Одесского городского совета Лилия Леонидова и Богдан Гиганов.

Все они представляют партию "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Активисты Нацкорпуса попытались вытеснить депутатов, скандируя бранные слова и оскорбительные кричалки.

По словам Татьяны Плачковой, на них было совершено нападение прямо в центре Одессы. На место прибыла полиция. Словесная перепалка между участниками конфликта продолжалась даже после прибытия патрульных", - говорится в сообщении издания.

В свою очередь Богдан Гиганов заявил, что в присутствии Муниципальной стражи его вместе с коллегами пытались сбросить с Потемкинской лестницы, однако правоохранители не вмешивались.

Полиция взяла у депутатов показания, они требуют расследовать нападение.

Напомним, на Кировоградщине испортили билборды руководителя местной ячейки "ОПЗЖ", огромные портреты Сергея Ларина залили красной краской.