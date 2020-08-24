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24 августа 2020, 16:13 6

В Одессе произошел конфликт между активистами Нацкорпуса и депутатами от ОПЗЖ

24 августа 2020, 16:13 6
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Трех депутатов попытались спустить вниз по Потемкинской лестнице
Трех депутатов попытались спустить вниз по Потемкинской лестнице
Фото: usi.online
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В Одессе во время празднования Дня Независимости произошел конфликт между представителями Нацкорпуса и депутатами от ОПЗЖ.

Об этом сообщает местное издание "Usionline", передает RegioNews.

По данным издания, конфликт произошел, когда к Потемкинской лестнице подошли нардеп Татьяна Плачкова и два депутата Одесского городского совета Лилия Леонидова и Богдан Гиганов.

Все они представляют партию "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Активисты Нацкорпуса попытались вытеснить депутатов, скандируя бранные слова и оскорбительные кричалки.

По словам Татьяны Плачковой, на них было совершено нападение прямо в центре Одессы. На место прибыла полиция. Словесная перепалка между участниками конфликта продолжалась даже после прибытия патрульных", - говорится в сообщении издания.

В свою очередь Богдан Гиганов заявил, что в присутствии Муниципальной стражи его вместе с коллегами пытались сбросить с Потемкинской лестницы, однако правоохранители не вмешивались.

Полиция взяла у депутатов показания, они требуют расследовать нападение.

Напомним, на Кировоградщине испортили билборды руководителя местной ячейки "ОПЗЖ", огромные портреты Сергея Ларина залили красной краской.

Одесса конфликт ОПЗЖ Нацкорпус депутаты
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