В Одессе произошел конфликт между активистами Нацкорпуса и депутатами от ОПЗЖ
В Одессе во время празднования Дня Независимости произошел конфликт между представителями Нацкорпуса и депутатами от ОПЗЖ.
Об этом сообщает местное издание "Usionline", передает RegioNews.
По данным издания, конфликт произошел, когда к Потемкинской лестнице подошли нардеп Татьяна Плачкова и два депутата Одесского городского совета Лилия Леонидова и Богдан Гиганов.
Все они представляют партию "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Активисты Нацкорпуса попытались вытеснить депутатов, скандируя бранные слова и оскорбительные кричалки.
По словам Татьяны Плачковой, на них было совершено нападение прямо в центре Одессы. На место прибыла полиция. Словесная перепалка между участниками конфликта продолжалась даже после прибытия патрульных", - говорится в сообщении издания.
В свою очередь Богдан Гиганов заявил, что в присутствии Муниципальной стражи его вместе с коллегами пытались сбросить с Потемкинской лестницы, однако правоохранители не вмешивались.
Полиция взяла у депутатов показания, они требуют расследовать нападение.
Напомним, на Кировоградщине испортили билборды руководителя местной ячейки "ОПЗЖ", огромные портреты Сергея Ларина залили красной краской.