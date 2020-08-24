В Одесі стався конфлікт між активістами Нацкорпусу та депутатами від ОПЗЖ

Трьох депутатів спробували спустити вниз по Потьомкінських сходах

Трьох депутатів спробували спустити вниз по Потьомкінських сходах

Фото: usi.online

В Одесі під час святкування Дня Незалежності стався конфлікт між представниками Нацкорпусу та депутатами від ОПЗЖ.

Про це повідомляє місцеве видання "Usionline”, передає RegioNews.

За даними видання, конфлікт стався, коли до Потьомкінських сходів підійшли нардеп Тетяна Плачкова і два депутата Одеської міської ради Лілія Леонідова і Богдан Гіганов.

Всі вони представляють партію "Опозиційна платформа - За життя".

Активісти Нацкорпусу спробували витіснити депутатів, скандуючи лайливі слова та образливі кричалки.

За словами Тетяни Плачкової, на них було скоєно напади прямо в центрі Одеси. На місце прибула поліція. Словесна перепалка між учасниками конфлікту тривала навіть після прибуття патрульних”, - йдеться в повідомленні видання.

У свою чергу Богдан Гіганов заявив, що у присутності Муніципальної варти його разом із колегами намагались скинути з Потьомкінських сходів, однак правоохоронці не втручалися.

Поліція взяла у депутатів свідчення, вони вимагають розслідувати напад.

Нагадаємо, на Кіровоградщині зіпсували білборди керівника місцевого осередку "ОПЗЖ", величезні портрети Сергія Ларіна залили червоною фарбою.