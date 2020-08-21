Шмыгаль рассказал, как ему сотрудничается с новым главой НБУ

Шмыгаль говорит, что у правительства и НБУ есть амбициозные цели

Шмыгаль говорит, что у правительства и НБУ есть амбициозные цели

Об этом он заявил в интервью "Укринформу", сообщает RegioNews.

"Коммуникация с НБУ у нас открытая и конструктивная. Она дает свои результаты. Вы же видите, как планомерно и уверенно снижалась учетная ставка НБУ. Это была совместная работа Национального банка и специалистов Минфина, Минэкономики. У нас есть амбициозные цели, мы работаем совместно над тем, чтобы ввести новые экономические, финансовые механизмы и модели для снижения стоимости кредитного ресурса, для доступности такого кредитного ресурса как для бизнеса, так и для частных потребителей", – пояснил Шмыгаль.

Он отметил, что в Украине едва ли не впервые за всю историю Независимости ставка по ипотечному кредиту в национальной валюте упала до 10%.

"Мы ведем диалог с банкирами и застройщиками. Они говорят, это отличный сигнал для стимулирования развития отрасли, которая имеет высокий мультипликатор создания рабочих мест в смежных отраслях", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что то же самое можно сказать и о программе "Большая стройка", и о программе кредитования малого, среднего и микробизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%".

"В последней, например, на этой неделе мы уже вышли на 5 млрд грн выданных и рефинансированных кредитов. В целом заявок, рассматриваемых банками по этой программе, более чем на 30 миллиардов гривен. Это тоже важные показатели нашей совместной работы с Национальным банком работы", – говорит премьер-министр.

Напомним, 3 июля Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ.

16 июля в Раде зарегистрировали постановление о назначении главы Нацбанка, кандидатуру Шевченка поддержал профильный комитет. В тот же день Рада проголосовала за назначение Кирилла Шевченко главой Нацбанка.