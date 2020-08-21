Шмигаль зізнався, як йому працюється з новим головою НБУ

Шмигаль каже, що в уряду і НБУ є амбітні цілі

Шмигаль каже, що в уряду і НБУ є амбітні цілі

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що його комунікація з новим головою НБУ Кирилом Шевченком є відкритою й конструктивно.

Про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу", повідомляє RegioNews.

"Комунікація з НБУ у нас відкрита й конструктивна. Вона дає свої результати. Ви ж бачите, як планомірно і впевнено знижувалась облікова ставка НБУ. Це була спільна робота Національного банку і спеціалістів Мінфіну, Мінекономіки. У нас є амбітні цілі, ми працюємо спільно над тим, щоб запровадити нові економічні, фінансові механізми і моделі для зниження вартості кредитного ресурсу, для доступності такого кредитного ресурсу як для бізнесу, так і для приватних споживачів", – пояснив Шмигаль.

Він зазначив, що в Україні ледве не вперше за всю історію Незалежності ставка по іпотечному кредиту в національній валюті впала до 10%.

"Ми ведемо діалог з банкірами та забудовниками. Вони кажуть, це чудовий сигнал для стимулювання розвитку галузі, яка має високий мультиплікатор створення робочих місць в суміжних галузях", – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що те ж саме можна сказати і про програму "Велике будівництво", і про програму кредитування малого, середнього та мікробізнесу "Доступні кредити 5-7-9%".

"В останній, наприклад, цього тижня ми вже вийшли на 5 млрд грн виданих і рефінансованих кредитів. Загалом заявок, що розглядаються банками по цій програмі, є більш ніж на 30 мільярдів гривень. Це теж важливі показники нашої спільної роботи з Національним банком роботи", – каже прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 3 липня Рада проголосувала за відставку Якова Смолія з посади голови НБУ.