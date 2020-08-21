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21 августа 2020, 11:55 2

У Порошенко призывают присвоить Героя Украины погибшему морпеха Журавлю

21 августа 2020, 11:55 2
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Мужчина погиб 13 июля
Мужчина погиб 13 июля
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Фракция "Европейская Солидарность" призывает председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова внести представление президенту о присвоении звания Герой Украины погибшему морпеха Ярославу Журавлю.

Об этом говорится на сайте политсилы, сообщает RegioNews.

"Обращаемся к вам с просьбой об инициировании перед президентом Украины вопрос о присвоении звания Герой Украины разведчику 137 ОБМП, сержанту Журавлю Ярославу Васильевичу (посмертно)", – говорится в обращении к председателю Верховной Рады.

Народные депутаты отмечают, что согласно законодательству Украины право внесения представления о присвоении звания Герой Украины президенту Украины должна Верховная Рада.

Как известно, 13 июля в "серой зоне" под поселком Зайцевым на Донбассе во время выполнения боевого задания в результате подрыва на взрывном устройстве погиб командир разведывательного взвода лейтенант Дмитрий Красногрудь.

"В тот же день российские оккупационные войска обстреляли эвакуационную группу армейцев ВСУ, которые имели различающееся экипировка гуманитарной миссии - белые шлемы, жилеты и повязки. Таким образом, было нарушено договоренность о режиме "тишины", достигнутый через ОБСЕ", – говорится в обращении.

Во время обстрела получил ранение военнослужащий с эвакуационной команды - сержант-разведчик 35-й бригады морской пехоты ВМС ВС Украины Ярослав Журавель.

"После обстрела раненный Ярослав остался на поле боя без помощи. Как показало видео с беспилотного летательного аппарата, раненый сержант был жив, останавливал себе кровотечение жгутом и искал укрытие. Три дня подряд россияне не давали проводить поисковую операцию. Ориентировочно 16 июля стало понятно, что 13 июля 2020 года сержант погиб от ранений. 21 июля тело сержанта было передано на контролируемую правительством Украины территорию", – добавили в политсиле.

Напомним, в Виннице ветераны АТО требуют привлечь к ответственности военное руководство государства.

Донбасс война президент герой Европейская солидарность
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