В "Голосе” ведут переговоры с другими партиями относительно объединения перед выборами

Переговоры ведутся с другими партиями демократического толка

Переговоры ведутся с другими партиями демократического толка

Фото: Рубрика

В партии «Голос» подтвердили, что ведут переговоры с другими демократическими политсилами для объединения на местных выборах осенью-2020

Об этом рассказал нардеп от "Голоса" Роман Лозинский в интервью изданию "Рубрика", пишет RegioNews.

Очевидно, что такие разговоры сейчас ведутся. Причем в отдельных регионах мы видим конструктивное сотрудничество, особенно в тех городах, где господствуют пророссийские настроения, где проукраинских избирателей не так много, чтобы не раздирать эти голоса, ищем оптимальные форматы сотрудничества", — сказал он, отвечая на вопрос относительно переговоров с "Силой людей", "ДемАльянсом" Гражданской позицией" для объединения.

Также он отметил, что громких объединений не будет.

Громких объединений для рекламы не будет, но мы видим, как проскальзывают негативные интересы на местах. "Голос" не работает как франшиза, не будет такого, что местные элиты будут покупать бренд партии, а потом мы получим бандитские фракции в горсоветах", — пояснил Лозинский.

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