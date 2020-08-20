У "Голосі” ведуть переговори з іншими партіями щодо об'єднання перед виборами

Переговори ведуться з іншими партіями демократичного спрямування

Переговори ведуться з іншими партіями демократичного спрямування

Фото: Рубрика

У партії «Голос» підтвердили, що ведуть перемовини з іншими демократичними політсилами для об`єднання на місцевих виборах восени-2020

Про це розповів нардеп від "Голосу" Роман Лозинський в інтерв'ю виданню "Рубрика", пише RegioNews.

Очевидно, що такі розмови зараз ведуться. Причому в окремих регіонах ми бачимо конструктивну співпрацю, особливо в тих містах, де панують проросійські настрої, де проукраїнських виборців не так багато, аби не роздирати ці голоси, шукаємо оптимальні формати співпраці", — сказав він, відповідаючи на питання щодо переговорів з "Силою людей", "ДемАльянсом," Громадянською позицією" для об'єднання.

Також він зазначив, що гучних об'єднань не буде.

Гучних об'єднань для реклами не буде, але ми бачимо, як прослизають негативні інтереси на місцях. "Голос" не працює як франшиза, не буде такого, що місцеві еліти куплятимуть бренд партії, а потім ми отримаємо бандитські фракції у міських радах", — пояснив Лозинський.

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