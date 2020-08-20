ЦИК и Минздрав обсудили меры безопасности на выборах осенью

Как передает RegioNews, об этом в Facebook написал Ляшко.

"Раннее выявление больных, контактных, тесты, кровати, кислород, реанимации, первая волна, селектор, грипп, школы, уровне эпидбезопасности, конкурсы на госслужбу в период карантина, и... Казалось бы, ох и день. Да нет. Еще выборы! Что выборы? А выборы должны быть безопасными. О том как это сделать говорили на встрече с Сергеем Постовым, членом Центральной избирательной комиссии. А тут столько деталей и особенностей, которые необходимо учесть. Но мы тоже не простые ребята. Так что будут выборы. А то уже начитался тут", – написал Ляшко.