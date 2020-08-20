Переговоры по Донбассу: стали известны результаты нового заседания ТКГ

Согласованы четыре новых участка разведения сил

Согласованы четыре новых участка разведения сил

Фото: из открытых источников

По результатам нового заседания Трехсторонней контактной группы касательно ситуации на Донбассе удалось договорится по четырем новым участкам разведения сил и средств на Донбассе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Помимо этого, ТКГ были достигнуты договоренности по 20 участках разминирования, а украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, что поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.

Также стороны достигли соглашения относительно списков удерживаемых лиц, готовящихся к обмену. Украинская сторона в очередной раз подчеркнула выполнение всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций.

Сообщается, что достигнутые решения позволят продвинуться в выполнении договоренностей лидеров "нормандского" формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "нормандской четверки" в Берлине.

Отмечается, что заседание ТКГ проходило в формате видеоконференции. Украинскую делегацию возглавлял первый президент Украины Леонид Кравчук, а также заместитель главы делегации Витольд Фокин.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что первое заседание состоится 18 августа в формате видеоконференции. Он также допустил возможность поиска нового места для переговоров.

Также Кравчук предлагает отказаться от понятия "особый статус" для ОРДЛО, потому что якобы понятие "особый статус" противоречит украинскому законодательству.