09:49  20 августа
В Украине установлен очередной антирекорд по Covid-19: за сутки заболели 2134 человека
20:47  19 августа
"Слуга Народа" определилась с кандидатом на пост мэра Житомира
08:19  20 августа
Сутки на Донбассе: боевики трижды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 августа 2020, 09:06 7

Переговоры по Донбассу: стали известны результаты нового заседания ТКГ

20 августа 2020, 09:06 7
Читайте також українською мовою
Согласованы четыре новых участка разведения сил
Согласованы четыре новых участка разведения сил
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По результатам нового заседания Трехсторонней контактной группы касательно ситуации на Донбассе удалось договорится по четырем новым участкам разведения сил и средств на Донбассе. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Помимо этого, ТКГ были достигнуты договоренности по 20 участках разминирования, а украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, что поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.

Также стороны достигли соглашения относительно списков удерживаемых лиц, готовящихся к обмену. Украинская сторона в очередной раз подчеркнула выполнение всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций.

Сообщается, что достигнутые решения позволят продвинуться в выполнении договоренностей лидеров "нормандского" формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "нормандской четверки" в Берлине.

Отмечается, что заседание ТКГ проходило в формате видеоконференции. Украинскую делегацию возглавлял первый президент Украины Леонид Кравчук, а также заместитель главы делегации Витольд Фокин.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что первое заседание состоится 18 августа в формате видеоконференции. Он также допустил возможность поиска нового места для переговоров.

Также Кравчук предлагает отказаться от понятия "особый статус" для ОРДЛО, потому что якобы понятие "особый статус" противоречит украинскому законодательству.

Леонид Кравчук ТКГ Донбасс минские соглашения переговоры война ОРДЛО
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Черниговские парадоксы: как мэр Атрошенко съедает рейтинг "Слуги народа"
Ставка на "зеленое". Как Буткевич покупает Житомирскую область
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »