Зеленский сказал, что поможет Украине как можно быстрее вернуть Крым

Об этом сказал во время своего выступления в Херсоне президент Владимир Зеленский, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

"Херсонщина имеет все, нет только одного – нет другого выхода, чем стать бриллиантом Украинского Юга. И это не желание, это наша задача. И напоследок – совсем рядом Украинский Крым, он обязательно к нам вернется, и я уверен, когда рядом с ним будет сияющая цветущая успешная Херсонщина – это возвращение произойдет гораздо быстрее”, - сказал Зеленский.