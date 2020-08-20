Зеленский сказал, что поможет Украине как можно быстрее вернуть Крым
Президент находится с визитом на Херсонщине
Президент находится с визитом на Херсонщине
Если рядом с оккупированным Крымом будет успешная Херсонщина, то его возвращение произойдет гораздо быстрее.
Об этом сказал во время своего выступления в Херсоне президент Владимир Зеленский, передает RegioNews со ссылкой на УНН.
"Херсонщина имеет все, нет только одного – нет другого выхода, чем стать бриллиантом Украинского Юга. И это не желание, это наша задача. И напоследок – совсем рядом Украинский Крым, он обязательно к нам вернется, и я уверен, когда рядом с ним будет сияющая цветущая успешная Херсонщина – это возвращение произойдет гораздо быстрее”, - сказал Зеленский.
Ранее Зеленский представил кандидата на пост мэра Херсона, им стал Юрий Кириллов.
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