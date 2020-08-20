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20 августа 2020, 12:02 8

Слуга народа Дмитрук заявил о намерении баллотироваться в мэры Одессы

20 августа 2020, 12:02 8
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Еще один кандидат решил заявить о своих мэрских амбициях
Еще один кандидат решил заявить о своих мэрских амбициях
Фото: Facebook
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Народный депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук заявил, что будет участвовать в борьбе за пост Одесского городского головы.

Об этом он сообщил в эфире "7 телеканала", передает RegioNews.

Меня поддерживает большое количество одесситов. Я не могу обмануть их ожидания. Я буду баллотироваться в мэры Одессы", - заявил Дмитрук.

Он также добавил, что понимает, как "сложно будет выиграть эту предвыборную гонку", но заверил, что готов к трудностям.

Артем Дмитрук представляет в парламенте 133-й избирательный округ Одессы от партии "Слуга народа". До избрания он руководил фитнес-клубом в Одессе.

Напомним, Геннадий Труханов имеет наибольшую поддержку одесситов среди кандидатов на должность мэра. Его кандидатуру поддерживают 27,9% респондентов.

Одесса Слуга народа Местные выборы Кандидат Геннадий Труханов
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