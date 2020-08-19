Правительство осуществило ряд кадровых изменений в центральных органах власти

Чиновники согласовали кандидатуру директора Государственного авиационного предприятия "Украина"

Чиновники согласовали кандидатуру директора Государственного авиационного предприятия "Украина"

Фото: КабминФото: flickr

Кабинет министров во время заседания 19 августа принял ряд кадровых назначений и увольнений.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан, передает RegioNews.

В частности, государственным секретарем Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины был назначен Игорь Яковлев.

Также первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино стала Юлия Шевчук. Ткача Сергея Александровича Правительство назначило заместителем Председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

Егор Бодров и Павел Шевченко стали заместителями Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Кроме того, Кабмин одобрил кандидатуру Анатолия Мазуренко на должность генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина".

На Сергея Ковшара временно были возложены обязанности директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный".

Во время заседания Кабинет Министров также уволил Наталью Рябцеву с должности заместителя Председателя Национальной службы здоровья Украины по собственному желанию.

Екатерина Ставнийчук была уволена с должности первого заместителя Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (по соглашению сторон, 31 августа 2020 года).

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил Министерству здравоохранения разработать рекомендации для безопасного проведения очередных местных выборов 25 октября.

Также во время заседания 19 августа Кабмин уволил председателя Государственной таможенной службы Украины.