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19 августа 2020, 18:02 4

Порт "Южный" получил нового руководителя: кто им стал

19 августа 2020, 18:02 4
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В то же время было уволено исполняющего обязанности директора порта
В то же время было уволено исполняющего обязанности директора порта
Фото: Порт "Южный"
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Кабинет министров провел кадровые перестановки в порту "Южный", назначив нового руководителя.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Вместо Александра Олейника, который занимал должность исполняющего обязанности директора порта с ноября 2019, назначено Сергея Ковшару.

Ранее в структуре управления порта Ковшар занимал должность заместителя директора по экономике и финансам.

Напомним, в порту "Южный” "накрыли" партию кокаина стоимостью 90 млн грн.

Кабмин порт власть правительство порт Южный
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