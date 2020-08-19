Порт "Южный" получил нового руководителя: кто им стал

В то же время было уволено исполняющего обязанности директора порта

В то же время было уволено исполняющего обязанности директора порта

Фото: Порт "Южный"

Кабинет министров провел кадровые перестановки в порту "Южный", назначив нового руководителя.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Вместо Александра Олейника, который занимал должность исполняющего обязанности директора порта с ноября 2019, назначено Сергея Ковшару. Ранее в структуре управления порта Ковшар занимал должность заместителя директора по экономике и финансам. Напомним, в порту "Южный” "накрыли" партию кокаина стоимостью 90 млн грн.

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