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19 августа 2020, 17:19

Власти назвали сроки появления концепции экономического развития Донбасса

19 августа 2020, 17:19
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Целью концепции будет создание инвестклимата в регионе
Целью концепции будет создание инвестклимата в регионе
Фото из открытых источников
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Министерство реинтеграции планирует осенью завершить разработку концепции экономического развития Донбасса. Основное внимание будет уделено подконтрольным правительству Украины частям Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу министерства, об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

По его словам, целью концепции является создание инвестиционного климата и внедрение новой экономической модели на Донбассе.

"Мы должны сосредоточиться на создании новой экономики. Обновленный Донбасс может стать центром новых подходов в производственных отношениях. Есть все основания считать, что можно привлечь большие инвестиции в восточную Украину. В конце концов, инвесторы работают в горячих точках по всему миру", – отметил Резников.

Вице-премьер добавил, что сейчас правительство рассматривает возможность распространения правил международного коммерческого арбитража на регион.

"Кроме того, государство должно взять на себя хотя бы часть политических и военных рисков, которые трудно предусмотреть инвесторам. Чтобы сделать этот подход устойчивым, необходимо создать постоянную и эффективную систему управления, включая все необходимые институты, такие как целевой фонд и инвестиционное агентство", – сказал Резников.

Ранее сообщалось, что украинская делегация в ТКГ по Донбассу будет предлагать варианты переговоров с представителями ОРДЛО.

Донбасс министр экономика Министерство правительство
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