Власти назвали сроки появления концепции экономического развития Донбасса

Целью концепции будет создание инвестклимата в регионе

Целью концепции будет создание инвестклимата в регионе

Фото из открытых источников

Как сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу министерства, об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

По его словам, целью концепции является создание инвестиционного климата и внедрение новой экономической модели на Донбассе.

"Мы должны сосредоточиться на создании новой экономики. Обновленный Донбасс может стать центром новых подходов в производственных отношениях. Есть все основания считать, что можно привлечь большие инвестиции в восточную Украину. В конце концов, инвесторы работают в горячих точках по всему миру", – отметил Резников.

Вице-премьер добавил, что сейчас правительство рассматривает возможность распространения правил международного коммерческого арбитража на регион.

"Кроме того, государство должно взять на себя хотя бы часть политических и военных рисков, которые трудно предусмотреть инвесторам. Чтобы сделать этот подход устойчивым, необходимо создать постоянную и эффективную систему управления, включая все необходимые институты, такие как целевой фонд и инвестиционное агентство", – сказал Резников.

Ранее сообщалось, что украинская делегация в ТКГ по Донбассу будет предлагать варианты переговоров с представителями ОРДЛО.