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19 августа 2020, 17:06 4

COVID-19 в Украине: какие области не готовы ослабить карантин

19 августа 2020, 17:06 4
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В этих регионах, кроме одного, превышен показатель новых случаев заболевания за 14 дней
В этих регионах, кроме одного, превышен показатель новых случаев заболевания за 14 дней
Фото из открытых источников
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В Украине к ослаблению карантина остаются не готовыми столица и еще 13 областей

Как сообщает RegioNews, об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Министерством здравоохранения.

Кроме Киева, к ослаблению карантина не готовы такие области:

  • Волынская;
  • Винницкая;
  • Житомирская;
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Львовская;
  • Одесская;
  • Ровенская;
  • Сумская;
  • Тернопольская;
  • Харьковская;
  • Черновицкая.

Во всех этих регионах, кроме Винницкой области, превышен показатель новых случаев заболевания за 14 дней.

При этом в десяти регионах – Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области – за последние 5 дней превышен показатель загруженности больничных коек первой волны.

Ранее стало известно, что завтра Кабмин дополнительно пересмотрит зоны карантина в Украине.

коронавирус карантин область регионы Киев
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