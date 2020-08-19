COVID-19 в Украине: какие области не готовы ослабить карантин
В этих регионах, кроме одного, превышен показатель новых случаев заболевания за 14 дней
В этих регионах, кроме одного, превышен показатель новых случаев заболевания за 14 дней
В Украине к ослаблению карантина остаются не готовыми столица и еще 13 областей
Как сообщает RegioNews, об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Министерством здравоохранения.
Кроме Киева, к ослаблению карантина не готовы такие области:
- Волынская;
- Винницкая;
- Житомирская;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Львовская;
- Одесская;
- Ровенская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Черновицкая.
Во всех этих регионах, кроме Винницкой области, превышен показатель новых случаев заболевания за 14 дней.
При этом в десяти регионах – Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области – за последние 5 дней превышен показатель загруженности больничных коек первой волны.
Ранее стало известно, что завтра Кабмин дополнительно пересмотрит зоны карантина в Украине.
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