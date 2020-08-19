COVID-19 в Украине: какие области не готовы ослабить карантин

В этих регионах, кроме одного, превышен показатель новых случаев заболевания за 14 дней

В этих регионах, кроме одного, превышен показатель новых случаев заболевания за 14 дней

Фото из открытых источников

В Украине к ослаблению карантина остаются не готовыми столица и еще 13 областей

Как сообщает RegioNews, об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Министерством здравоохранения. Кроме Киева, к ослаблению карантина не готовы такие области: Волынская;

Винницкая;

Житомирская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Львовская;

Одесская;

Ровенская;

Сумская;

Тернопольская;

Харьковская;

Черновицкая. Во всех этих регионах, кроме Винницкой области, превышен показатель новых случаев заболевания за 14 дней. При этом в десяти регионах – Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области – за последние 5 дней превышен показатель загруженности больничных коек первой волны. Ранее стало известно, что завтра Кабмин дополнительно пересмотрит зоны карантина в Украине.

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