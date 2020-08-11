Кандидат в мэри Киева Притула рассказал, кого никогда не возьмет в свою команду

Он выступил с речью на съезде партии "Голос"

Он выступил с речью на съезде партии "Голос"

Фото: Facebook

Видео его выступление опубликовала политсила "Голос" в Facebook, передает RegioNews.



"Я хочу видеть лучший Киев – чистый, безопасный, инклюзивный, незагазированный, с умным строительным планированием, а не загроможденный. Я хочу видеть Киев, в котором люди не стареют в пробках. И Киев, в котором не жалуются на качество питьевой воды. И Киев может таким быть, потому что для этого есть все основания", – отметил шоумен.



Притула заявил, что у Киева второй по величине бюджет после государственного, он ежегодно осваивается "не просто бездарно, а преступно".



"Потому что только в Киеве могут выделяться миллиарды гривен на строительство метро, но за шесть лет так и не появляется ни одна станция. Только в Киеве могут заложить на ремонт Шулявского моста 600 млн грн, а он обходится 1,7 млрд грн", – подчеркнул он.



Притула добавил, что уверен в своих силах, так как идет на выборы не один, а с командой профессионалов.



"Вы в этом списке людей, с которыми я иду, не найдете свадебных фотографов, не найдете там моих кумовьев, институтских друзей или участников шоу "Варьяты". Простите. Специалистов там вы найдете обязательно. Я могу вам пообещать, что когда я стану мэром, через год мне не надоест, и я не сложу мандат", – отметил шоумен.

Напомним, 11 августа стало известно, что Сергей Притула будет баллотироваться на должность киевского городского головы от партии "Голос".