Кабмин предлагает ускорить процедуру регистрации политических партий
На сегодняшнем заседании Кабмин согласовал проект постановления, которое позволит обеспечить повышение качества предоставления административных услуг в сокращенные сроки по государственной регистрации структурного образования партии как юридического лица.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.
Речь идет об ускорении рассмотрения документов за проведение госрегистрации изменений в сведения о структурное образование политической партии как юридического лица, кроме внесения изменений в информацию об осуществлении зв'связи с юридическим лицом:
- с 7-ми до 5-ти рабочих дней в двойном размере административного сбора;
- с 5-ти до 2-х рабочих дней в пятикратном размере административного сбора за соответствующую регистрацию.
Кабмин предлагает ускорить процедуру регистрации политических партий На сегодняшнем заседании Кабмин согласовал проект...Опубликовано Vasyl Mokan - public page Среда, 19 августа 2020 г.
Напомним, сегодня во время заседания правительства Шмыгаль поручил подготовиться к безопасному проведению местных выборов.