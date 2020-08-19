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19 августа 2020, 15:58 3

Кабмин предлагает ускорить процедуру регистрации политических партий

19 августа 2020, 15:58 3
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Правительство приняло проект постановления, согласно которому партии будут регистрировать быстрее, если они будут платить большие административные сборы
Правительство приняло проект постановления, согласно которому партии будут регистрировать быстрее, если они будут платить большие административные сборы
Фото из открытых источников
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На сегодняшнем заседании Кабмин согласовал проект постановления, которое позволит обеспечить повышение качества предоставления административных услуг в сокращенные сроки по государственной регистрации структурного образования партии как юридического лица.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.

Речь идет об ускорении рассмотрения документов за проведение госрегистрации изменений в сведения о структурное образование политической партии как юридического лица, кроме внесения изменений в информацию об осуществлении зв'связи с юридическим лицом:

  • с 7-ми до 5-ти рабочих дней в двойном размере административного сбора;
  • с 5-ти до 2-х рабочих дней в пятикратном размере административного сбора за соответствующую регистрацию.

Кабмин предлагает ускорить процедуру регистрации политических партий На сегодняшнем заседании Кабмин согласовал проект...

Опубликовано Vasyl Mokan - public page Среда, 19 августа 2020 г.

Напомним, сегодня во время заседания правительства Шмыгаль поручил подготовиться к безопасному проведению местных выборов.

Кабмин политика партии правительство регистрация
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