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19 серпня 2020, 15:58 3

Кабмін пропонує пришвидшити процедуру реєстрації політичних партій

19 серпня 2020, 15:58 3
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Уряд ухвалив проект постанови, згідно з якою партії реєструватимуть швидше, якщо вони платитимуть більші адміністративні збори
Уряд ухвалив проект постанови, згідно з якою партії реєструватимуть швидше, якщо вони платитимуть більші адміністративні збори
Фото з відкритих джерел
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На сьогоднішньому засіданні Кабмін погодив проєкт постанови, яка дозволить забезпечити підвищення якості надання адміністративних послуг у скорочені терміни стосовно державної реєстрації структурного утворення партії як юридичної особи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан.

Йдеться про пришвидшення розгляду документів за проведення держреєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії як юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою:

  • з 7-ми до 5-ти робочих днів у подвійному розмірі адміністративного збору;
  • з 5-ти до 2-х робочих днів у п'ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію.

Кабмін пропонує пришвидшити процедуру реєстрації політичних партій На сьогоднішньому засіданні Кабмін погодив проєкт...

Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 19 серпня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні під час засідання уряду Шмигаль доручив підготуватися до безпечного проведення місцевих виборів.

Кабмін політика партїї уряд реєстрація
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