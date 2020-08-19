Кабмин будет оказывать помощь безработным не только в период коронавирусного карантина

Правительство уже разработало соответствующий законопроект

Правительство уже разработало соответствующий законопроект

Кабинет министров планирует расширить программу помощи по частичной безработице. Помощь будут оказывать безработным на период карантинов из-за других болезней, а не только из-за COVID-19.

Как сообщает RegioNews, об этом в Telegram написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на период нынешнего карантина программа помогла уже почти 400 тысячам украинцам сохранить свои рабочие места, а работодателям – свой бизнес.

"Правительство разработало законопроект, который расширит программу. Мы предлагаем предоставить людям возможность получать помощь не только в период нынешнего карантина, но и в случае установления ограничений из-за других заболеваний", – написал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в Украине уже пол миллиона безработных: 51% имеют высшее образование.