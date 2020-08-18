В больнице Черкасской области аудиторы выявили нарушений на 11 миллионов

Материалы переданы в Службу безопасности Украины

Материалы переданы в Службу безопасности Украины

Фото из открытых источников

В Смелянской городской больнице Черкасской области по результатам государственного аудита были выявлены финансовые нарушения на более 11,4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА, передает RegioNews.

По данным ОГА, выявленные нарушения относятся к периоду с 1 сентября 2016 по 30 апреля 2020 года, а также отдельные вопросы - до 2015 года.

В частности, более 7,1 млн грн медицинской субвенции было направлено на содержание структурных подразделений Отдела здравоохранения, однако их финансирование должно было происходить за счет городского бюджета

Ревизия обнаружила закупку Учреждением рентгеновской диагностической системы по завышенной стоимости. Это привело к потере более 1,9 млн грн из-за лишней траты бюджетных средств", - говорится в сообщении.

В отношении начальника больницы и заведующих отделений были составлены протоколы об административных правонарушениях, а также направлены требования по устранению выявленных в ходе ревизии нарушений.

Напомним, в Закарпатской ОГА прошли обыски, правоохранители проверяют закупку некачественных защитных костюмов на 25 миллионов гривен.