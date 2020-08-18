14:48  18 августа
ГБР открыло уголовное дело против Порошенко и Луценко
11:48  18 августа
Местные выборы: в Одесской области обнаружили массовую смену места голосования
18:04  18 августа
На Донбассе с начала суток обстрелов не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
18 августа 2020, 18:56 5

В больнице Черкасской области аудиторы выявили нарушений на 11 миллионов

18 августа 2020, 18:56 5
Читайте також українською мовою
Материалы переданы в Службу безопасности Украины
Материалы переданы в Службу безопасности Украины
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Смелянской городской больнице Черкасской области по результатам государственного аудита были выявлены финансовые нарушения на более 11,4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА, передает RegioNews.

По данным ОГА, выявленные нарушения относятся к периоду с 1 сентября 2016 по 30 апреля 2020 года, а также отдельные вопросы - до 2015 года.

В частности, более 7,1 млн грн медицинской субвенции было направлено на содержание структурных подразделений Отдела здравоохранения, однако их финансирование должно было происходить за счет городского бюджета

Ревизия обнаружила закупку Учреждением рентгеновской диагностической системы по завышенной стоимости. Это привело к потере более 1,9 млн грн из-за лишней траты бюджетных средств", - говорится в сообщении.

В отношении начальника больницы и заведующих отделений были составлены протоколы об административных правонарушениях, а также направлены требования по устранению выявленных в ходе ревизии нарушений.

Напомним, в Закарпатской ОГА прошли обыски, правоохранители проверяют закупку некачественных защитных костюмов на 25 миллионов гривен.

бюджет аудит проверки Черкасская область коррупция больницы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Запорожье разоблачили миллионные махинации с коммунальной землей
18 августа 2020, 17:32
Глава Черкасской ОГА Боднар считает мэра Бондаренко несамостоятельной политической фигурой
18 августа 2020, 17:00
Глава Черкасской ОГА Боднар считает свою зарплату недостаточной
18 августа 2020, 16:00
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Ставка на "зеленое". Как Буткевич покупает Житомирскую область
Глава Черкасской ОГА: Я был настроен "порвать" всю преступность и коррупцию в области за два дня
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »