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18 августа 2020, 18:10 6

Заместитель Авакова поддержал мэра Умани в нежелании пускать хасидов в Украину

18 августа 2020, 18:10 6
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Правительство решило ограничить паломникам доступ в город
Правительство решило ограничить паломникам доступ в город
Фото: МВД
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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко поддержал мэра Умани Александра Цебрия, который потребовал не пускать хасидов в Украину и 17 августа вечером приехал под ОПУ со спальным мешком и раскладным стулом.

Свое мнение Геращенко выразил в эфире "24 канала", передает RegioNews.

"Хорошо, когда мэр защищает интересы избирателей и понимает, что в этом году нельзя поддерживать вопрос, чтобы десятки тысяч людей приехали из другой страны в Умань. Есть риск занести очень опасный вирус", – подчеркнул Геращенко.

Он пояснил, что именно поэтому в правительстве решили ограничить паломникам доступ в город, "поскольку здоровье и жизни людей – дороже". Также это делают якобы и в интересах паломников. Ведь обычно хасиды находятся в городе в течение нескольких дней, они живут скученно – по 20-30 человек в комнатах.

"Думаю, что точно не будут разрешены чартерные авиарейсы, которыми прибывали большинство паломников. Также, возможно, будут и другие ограничения. К тому же, мы будем учитывать опыт самого Израиля, который также ограничил визиты паломников в свое государство, и других стран", – объяснил Геращенко меры, которые будут рассматривать на комиссии ТЭБ и ЧС 19 августа.

Напомним, 17 августа мэр Умани Александр Цебрий, который предложил заблокировать въезды в город, чтобы не пустить хасидов, приехал в Киев под Офис президента Украины, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для предотвращения массового приезда хасидов в Умань.

Также мэр Умани рассказал, как провел ночь под ОП в ожидании Зеленского.

мэр Умань правительство МВД Офис президента
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