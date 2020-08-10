Глава Запорожской ОГА Боговин представил своих четырех заместителей

Он заявил, что лично проводил собеседования с кандидатами

Он заявил, что лично проводил собеседования с кандидатами

Фото: Facebook

10 августа председатель Запорожской ОГА Виталий Боговин отчитался о своей деятельности на посту в июле и представил команду заместителей.

Об этом сообщает местное издание 061.ua, передает RegioNews.

Первым заместителем Боговина стал депутат Запорожского городского совета Виталий Тишечко. Александр Свистун будет отвечать за гуманитарный блок.

Вопросами ЖКХ и капитального строительства будет заниматься Виталий Кардаш, до этого он работал в Департаменте по вопросам строительства и архитектуры Ровенской ОГА.

Елена Теряева будет отвечать за здравоохранение и социальные вопросы, до этого она работала директором Южного межрегионального департамента Национальной службы здоровья Украины и директором Департамента здравоохранения Одесской ОГА.

Председатель Запорожской ОГА добавил, что лично формировал команду и проводил собеседования.

Напомним, 12 июня в Запорожье представили нового председателя ОГА Виталия Боговина. 5 августа Правительство согласовало заместителей глав Винницкой и Запорожской ОГА.