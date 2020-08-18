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18 августа 2020, 19:22 2

Зеленский завтра приедет в Запорожье

18 августа 2020, 19:22 2
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Программа поездки главы государства пока не обнародована
Программа поездки главы государства пока не обнародована
Фото: Факти
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Президент Владимир Зеленский в среду, 19 августа, посетит Запорожскую область.

Поездка анонсирована на сайте облгосадминистрации, пишет Regionews.

Завтра, 19 августа, состоится рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Запорожскую область", - говорится в анонсе.

Программа поездки главы государства пока не обнародована. Однако неофициально журналистам сообщили, что Президент планирует ознакомиться со строительством мостов через Днепр.

Напомним, как стало известно сегодня, у Зеленского на авиаперелеты в августе потратили более 1,2 миллиона гривен.

Владимир Зеленский президент ОГА Запорожье область визит
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