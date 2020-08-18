Зеленский завтра приедет в Запорожье

Программа поездки главы государства пока не обнародована

Программа поездки главы государства пока не обнародована

Фото: Факти

Поездка анонсирована на сайте облгосадминистрации, пишет Regionews.

Завтра, 19 августа, состоится рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Запорожскую область", - говорится в анонсе.

Программа поездки главы государства пока не обнародована. Однако неофициально журналистам сообщили, что Президент планирует ознакомиться со строительством мостов через Днепр.

Напомним, как стало известно сегодня, у Зеленского на авиаперелеты в августе потратили более 1,2 миллиона гривен.