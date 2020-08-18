Зеленский завтра приедет в Запорожье
Программа поездки главы государства пока не обнародована
Программа поездки главы государства пока не обнародована
Президент Владимир Зеленский в среду, 19 августа, посетит Запорожскую область.
Поездка анонсирована на сайте облгосадминистрации, пишет Regionews.
Завтра, 19 августа, состоится рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Запорожскую область", - говорится в анонсе.
Программа поездки главы государства пока не обнародована. Однако неофициально журналистам сообщили, что Президент планирует ознакомиться со строительством мостов через Днепр.
Напомним, как стало известно сегодня, у Зеленского на авиаперелеты в августе потратили более 1,2 миллиона гривен.
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