У лікарні на Черкащині аудитори виявили порушень на 11 мільйонів

Матеріали передано до Служби безпеки України

Матеріали передано до Служби безпеки України

Фото з відкритих джерел

У Смілянській міській лікарні Черкаської області за результатами державного аудиту було виявлено фінансових порушень на понад 11,4 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської ОДА, передає RegioNews.

За даними ОДА, виявлені порушення відносяться до періоду з 1 вересня 2016 по 30 квітня 2020 року, а також окремі питання - до 2015 року.

Зокрема, понад 7,1 млн грн медичної субвенції було спрямовано на утримання структурних підрозділів Відділу охорони здоров’я, однак їхнє фінансування має відбуватися за рахунок міського бюджету

Ревізія виявила закупівлю Установою рентгенівської діагностичної системи за завищеною вартістю. Це призвело до втрати понад 1,9 млн грн через зайве витрачання бюджетних коштів”, - йдеться в повідомленні.

Стосовно начальника лікарні і завідувачі відділень були складені протоколи про адміністративні правопорушення, а також направлені вимоги щодо усунення виявлених під час ревізії порушень.

Нагадаємо, у Закарпатській ОДА пройшли обшуки, правоохоронці перевіряють закупівлю неякісних захисних костюмів на 25 мільйонів гривень.