В лидерах электоральных симпатий "Слуга народа" и "ОПЗЖ" - социологи

Всего в парламент прошли бы пять партий

Всего в парламент прошли бы пять партий

Фото: из открытых источников

В случае проведения внеочередных выборов в парламент в ближайшее воскресенье, в Раду прошли бы 5 партий. Среди лидеров - "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на представленные данные исследований компании "Роботизированные телесистемы".

Так, топ электоральных симпатий определился следующим образом:

- 25,5% - "Слуга народа"

- 22,1% - "ОПЗЖ"

- 16,9% - "Европейская солидарность"

- 7,4% - ВО "Батькивщина"

- 5,5% - "Партия Шария"

По данным исследования, рейтинг других политических партий распределился следующим образом: "Сила и честь" - 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко – 2,5%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,6%, "Свобода" - 1,4%, "Голос" - 1,3%, "Гражданская позиция" - 1,1%, "За будущее" - 0,9%, "Оппозиционный блок" - 0,9%, "Самопомощь" - 0,8%, "Национальный корпус" - 0,2%.

При этом около 65% респондентов заявили, что не чувствуют себя в безопасности с учетом нынешней активности праворадикальных группировок, проведения ими незаконных акций, использования оружия, а также принимая во внимание последние случаи захвата заложников в Луцке и Полтаве. Почти 32% заявили, что чувствуют себя в безопасности, и около 12% затруднились с ответом.

Кроме того, более 51% граждан уверены, что нынешняя власть не в состоянии обеспечить безопасность гражданам Украины. Противоположное мнение всего лишь в 31,3%.

Сообщается, что исследование проводилось в течение 13-16 августа методом CATI, выборка составила 3000 респондентов, а статистическая погрешность +/- 2,5%.

Ранее сообщалось, что если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, за действующего президента Владимира Зеленского готовы отдать голоса 33,4% избирателей, которые определились с выбором и пойдут на участки.