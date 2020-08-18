Кравчук: Фокин хорошо знает Донбасс и поможет наладить коммуникацию со всеми его жителями

Его главная задача - наладить взаимодействие как с жителями ОРДЛО, так и с переселенцами

Его главная задача - наладить взаимодействие как с жителями ОРДЛО, так и с переселенцами

Фото: 24tv.ua

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что первый премьер-министр Украины Витольд Фокин поможет наладить взаимодействие как с жителями Донбасса, которые проживают на неподконтрольной Украине территории, так и с живущими сейчас на остальной территории страны.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Интерфакс-Украина. По словам первого президента, что в ТКГ главная задача Витольда Фокина - это взаимодействие и координация переговоров между институтами гражданского общества, между гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, и тех жителях Донбасса, которые живут на остальной территории Украины. Кравчук отметил, что для движения вперед очень важно знать не только мнение политических сил, или мнение Российской Федерации, а нужно знать, о чем думают и чего хотят люди, которые жили на территории Донбасса до войны, и вынуждены были переселиться оттуда. "Этот вопрос Витольда Фокина. Потому что он житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах, был премьер-министром Украины, участником Беловежских переговоров. Фокин хорошо знает Донбасс, этих людей, у него много там контактов. Я думаю, что в данном случае его возможности и способность к такому спокойному, компромиссному, аналитическому подходу будут полезными для этого дела", - указал Кравчук. Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский официально ввел первого премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Фокина Витольда Павловича в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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