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18 августа 2020, 13:39 3

Кравчук: Фокин хорошо знает Донбасс и поможет наладить коммуникацию со всеми его жителями

18 августа 2020, 13:39 3
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Его главная задача - наладить взаимодействие как с жителями ОРДЛО, так и с переселенцами
Его главная задача - наладить взаимодействие как с жителями ОРДЛО, так и с переселенцами
Фото: 24tv.ua
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Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что первый премьер-министр Украины Витольд Фокин поможет наладить взаимодействие как с жителями Донбасса, которые проживают на неподконтрольной Украине территории, так и с живущими сейчас на остальной территории страны.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам первого президента, что в ТКГ главная задача Витольда Фокина - это взаимодействие и координация переговоров между институтами гражданского общества, между гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, и тех жителях Донбасса, которые живут на остальной территории Украины.

Кравчук отметил, что для движения вперед очень важно знать не только мнение политических сил, или мнение Российской Федерации, а нужно знать, о чем думают и чего хотят люди, которые жили на территории Донбасса до войны, и вынуждены были переселиться оттуда.

"Этот вопрос Витольда Фокина. Потому что он житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах, был премьер-министром Украины, участником Беловежских переговоров. Фокин хорошо знает Донбасс, этих людей, у него много там контактов. Я думаю, что в данном случае его возможности и способность к такому спокойному, компромиссному, аналитическому подходу будут полезными для этого дела", - указал Кравчук.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский официально ввел первого премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Фокина Витольда Павловича в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

ОРДЛО Донбасс переговоры ТКГ Леонид Кравчук
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