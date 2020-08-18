Из России продолжают поставлять боевикам военную технику и дронов - разведка

С территории РФ перебросили в ОРДЛО 20 единиц боевой техники и партию беспилотных летательных аппаратов

С территории РФ перебросили в ОРДЛО 20 единиц боевой техники и партию беспилотных летательных аппаратов

Фото: из открытых источников

Через неконтролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения.

Об этом сообщил спикер Минобороны Максим Праута со ссылкой на данные разведки, передает RegioNews.

В течение прошлых двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено до 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Кроме того, отдельными грузовиками с территории РФ завезена очередная партия беспилотных летательных аппаратов, оснащенных современными системами видеонаблюдения.

Напомним, что за прошедшие сутки на Донетчине зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых в рамках заседаний Трехсторонней контактной группы.