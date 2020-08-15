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15 августа 2020, 15:41 1

На Закарпатье загорелась районная больница, эвакуировали 200 человек

15 августа 2020, 15:41 1
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Пожар тушили 14 спасателей
Пожар тушили 14 спасателей
Фото: ГСЧС
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Сегодня днем, 15 августа, произошел пожар в Хустской районной больнице на Закарпатье. Из-за пожара пришлось эвакуировать 200 человек, из которых 160 - пациенты.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12:02, а уже в 12:15 пожар был локализован на площади 16 кв. м и в 12:20 ликвидирован окончательно.

На место немедленно были направлены 2 единицы техники и 14 спасателей, которые за 5 минут прибыли по указанному адресу и приступили к тушению. Кроме того, из-за плотного дыма пожарным пришлось эвакуировать 40 человек персонала и 160 пациентов", - говорится в сообщении.

Известно, что очагом возгорания стала электрощитовая на цокольном этаже здания.

Отмечается, что причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала 2020 года в пожарах погибли почти 1000 человек. Большинство пожаров произошло в частном секторе.

ГСЧС спасатели больницы пожар Закарпатье
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