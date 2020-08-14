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14 августа 2020, 19:34 8

ЦИК назначила выборы в укрупненных районных советах

14 августа 2020, 19:34 8
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Голосование состоится 25 октября
Голосование состоится 25 октября
Фото из открытых источников
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Выборы в районные советы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.

Соответствующее решение сегодня, 14 августа приняла Центральная избирательная комиссия, пишет RegioNews.

Выборы состоятся 25 октября 2020 года вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Постановление поддержали все члены Комиссии", - сообщили в ЦИК.

Таким образом состоятся первые выборы депутатов 119 районных советов - по новому перечню районов в соответствии с постановлением Верховной Рады от 17 июля 2020 года "О создании и ликвидации районов".

Напомним, 11 августа ЦИК сформировала состав 532 теризбиркомов.

выборы ЦИК Постановление Район райсовет
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