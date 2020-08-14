ЦИК назначила выборы в укрупненных районных советах
Голосование состоится 25 октября
Голосование состоится 25 октября
Выборы в районные советы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.
Соответствующее решение сегодня, 14 августа приняла Центральная избирательная комиссия, пишет RegioNews.
Выборы состоятся 25 октября 2020 года вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Постановление поддержали все члены Комиссии", - сообщили в ЦИК.
Таким образом состоятся первые выборы депутатов 119 районных советов - по новому перечню районов в соответствии с постановлением Верховной Рады от 17 июля 2020 года "О создании и ликвидации районов".
Напомним, 11 августа ЦИК сформировала состав 532 теризбиркомов.
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