ЦВК призначила вибори до укрупнених районних рад

Голосування відбудеться 25 жовтня

Голосування відбудеться 25 жовтня

Фото з відкритих джерел

Вибори до районних рад в України відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Відповідне рішення сьогодні, 14 серпня ухвалила Центральна виборча комісія, пише RegioNews.

Вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року разом з виборами депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. Постанову підтримали усі члени Комісії", - повідомили в ЦВК.

Таким чином відбудуться перші вибори депутатів 119 районних рад - за новим переліком районів відповідно до постанови Верховної Ради від 17 липня 2020 року "Про утворення та ліквідацію районів".

Нагадаємо, 11 серпня ЦВК сформувала склад 532 тервиборчкомів.