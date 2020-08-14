ЦВК призначила вибори до укрупнених районних рад
Голосування відбудеться 25 жовтня
Голосування відбудеться 25 жовтня
Вибори до районних рад в України відбудуться 25 жовтня 2020 року.
Відповідне рішення сьогодні, 14 серпня ухвалила Центральна виборча комісія, пише RegioNews.
Вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року разом з виборами депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. Постанову підтримали усі члени Комісії", - повідомили в ЦВК.
Таким чином відбудуться перші вибори депутатів 119 районних рад - за новим переліком районів відповідно до постанови Верховної Ради від 17 липня 2020 року "Про утворення та ліквідацію районів".
Нагадаємо, 11 серпня ЦВК сформувала склад 532 тервиборчкомів.
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