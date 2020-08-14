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14 серпня 2020, 19:34 8

ЦВК призначила вибори до укрупнених районних рад

14 серпня 2020, 19:34 8
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Голосування відбудеться 25 жовтня
Голосування відбудеться 25 жовтня
Фото з відкритих джерел
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Вибори до районних рад в України відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Відповідне рішення сьогодні, 14 серпня ухвалила Центральна виборча комісія, пише RegioNews.

Вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року разом з виборами депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. Постанову підтримали усі члени Комісії", - повідомили в ЦВК.

Таким чином відбудуться перші вибори депутатів 119 районних рад - за новим переліком районів відповідно до постанови Верховної Ради від 17 липня 2020 року "Про утворення та ліквідацію районів".

Нагадаємо, 11 серпня ЦВК сформувала склад 532 тервиборчкомів.

вибори ЦВК Постанова Район райрада
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