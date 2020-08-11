09:51  11 августа
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 1158 новых случаев
11:34  11 августа
Садовый о заявлении Степанова: во Львове не разворачивают больницы второй волны
08:19  11 августа
Ситуация на Донбассе: боевики осуществили провокацию, потерь нет
UA | RU
UA | RU
11 августа 2020, 08:44 6

Выборы в Украине: ЦИК сформировала состав 532 теризбиркомов

11 августа 2020, 08:44 6
Читайте також українською мовою
Данные по личному составу комиссий обнародуют в ближайшее время
Данные по личному составу комиссий обнародуют в ближайшее время
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Центральная избирательная комиссия Украины образовала 532 территориальные избирательные комиссии для проведения местных выборов. В ближайшее время также будет опубликован личный состав данных теризбиркомов.

Как передает RegioNews, об этом говорится на сайте ЦИК.

Таким образом, ЦИК образовала 532 областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий в пределах 24 областей Украины.

Отмечается, что сформированы 22 областных, 19 районных, 381 городская и 10 районных в городе Киеве избирательных комиссий для организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

Напомним, накануне сообщалось, что ЦИК начала формировать территориальные избирательные комиссии.

выборы избирком ЦИК Местные выборы депутаты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »