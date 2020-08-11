Выборы в Украине: ЦИК сформировала состав 532 теризбиркомов

Данные по личному составу комиссий обнародуют в ближайшее время

Данные по личному составу комиссий обнародуют в ближайшее время

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия Украины образовала 532 территориальные избирательные комиссии для проведения местных выборов. В ближайшее время также будет опубликован личный состав данных теризбиркомов.

Как передает RegioNews, об этом говорится на сайте ЦИК.

Таким образом, ЦИК образовала 532 областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий в пределах 24 областей Украины.

Отмечается, что сформированы 22 областных, 19 районных, 381 городская и 10 районных в городе Киеве избирательных комиссий для организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

Напомним, накануне сообщалось, что ЦИК начала формировать территориальные избирательные комиссии.